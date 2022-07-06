Яну Рудковскую раскритиковали в сети за видео в леопардовом купальнике с яхты

В сети раскритиковали леопардовый купальник и позу Яны Рудковской на видео с яхты

Российскую телеведущую и продюсера Яну Рудковскую раскритиковали в сети за видео в ярком купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что 47-летняя знаменитость отдыхает в Сочи вместе с супругом Евгением Плющенко и сыном Александром. В упомянутом видео она позирует на борту яхты в слитном купальнике с леопардовым принтом и пляжном платье-халате аналогичной расцветки. Образ из коллекции бренда Natayakim дополнили солнцезащитные очки Versace в оправе неоново-желтого цвета.

Размещенный ролик набрал более 171 тысячи просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу наряда и позы Яны Рудковской. «Красиво, но ноги так раздвигать не красиво», «Купальник в 50 лет — уже не то», «Леопардовый принт идет только леопарду», — писали одни юзеры.

Другие фанаты, напротив, отметили, что знаменитость в отличной форме, и купальник ей идет. «Выглядите просто прекрасно», «Яна Александровна, вы очень красивая женщина», «Супермодель», — высказывались они.

В июне критике в сети подверглась певица Наталья Ионова, также известная под псевдонимом Глюкоза. 35-летняя знаменитость станцевала на камеру в полупрозрачном черном комбинезоне под собственный трек «Пати Экзотика». Юзеры посчитали данный наряд чересчур откровенным и вульгарным.