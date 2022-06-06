Глюкозу раскритиковали за видео в откровенном наряде

Певица Глюкоза снялась в комбинезоне с разрезами на груди и вызвала споры в сети

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась видео в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 35-летняя знаменитость станцевала под собственный трек «Пати Экзотика». Поп-исполнительница позировала перед камерой в полупрозрачном черном комбинезоне с круглыми разрезами на груди и животе, украшенном сияющими стразами. Свой образ она дополнила перчатками выше локтя и светло-оранжевой помадой.

Упомянутый ролик набрал более семи тысяч просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу образа Глюкозы. Так, некоторые юзеры раскритиковали наряд звезды и посчитали его слишком вульгарным. «Угомонись, тетя», «Мда, твои потомки будут гордиться тобой», «Уже не знает, как еще раздеться», «Ваши наряды раньше были как-то поскромнее! Смените стиль одежды на более скромный», «Не могу понять, куда смотрит ее супруг? Такое впечатление, что Наташа в активном поиске», — высказывались они.

Другие фанаты, напротив, отметили, что певица очень хорошо выглядит и ей не надо стесняться своего тела. «Глюкоза, вы идеал красоты. Во совершенны во всех параметрах», «Какая фигура!», «Кайф, продолжай радовать», «Богиня!», «Вот мужу повезло», — писали они.

Известно, что это не первый раз, когда Глюкозу высмеивали в сети за откровенные наряды. Раннее в мае знаменитость снялась в полупрозрачном комбинезоне Mugler с широкими разрезами из полупрозрачной ткани на фоне своего дома.