Житель Подмосковья швырнул в голову подростка самокат и попал на видео

В подмосковном Видном мужчина швырнул самокат в голову подростка и попал на видео

В подмосковном Видном мужчина швырнул самокат в голову подростка. Видео с места было опубликовано в группе «Главновости» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как дети катаются на оборудованной площадке на велосипедах. В какой-то момент стоящий неподалеку мужчина берет в руки самокат и метает его в проезжающего подростка. От неожиданного удара мальчик оказывается на земле.

Очевидцы позже пояснили, что жителю Подмосковья не понравилось, что его сына отказались пускать на площадку с самокатом. Мужчина разозлился и решил таким образом отомстить другим детям.

Пострадавший ребенок получил ушибы. Полиция уже организовала проверку.

Ранее в Подмосковье полуголый мужчина избил 17-летнего подростка за замечание в продуктовом магазине. Несовершеннолетний посоветовал россиянину заплатить за испорченный товар. О случившемся узнала мать ребенка. Она пришла в магазин, когда избившего ребенка мужчину отпустили.