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Музыкант Карлос Сантана упал в обморок во время концерта

Музыкант Карлос Сантана упал в обморок на сцене в США из-за жары

Фото: Scott Legato / Getty Images

75-летний музыкант и основатель группы Santana Карлос Сантана потерял сознание во время выступления в США. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел на площадке под Детройтом в штате Мичиган. Лауреат многочисленных премий «Грэмми» упал в обморок, после того как спел несколько песен. Медики, работавшие на мероприятии, оказали ему помощь и увезли со сцены.

Как утверждает представитель Сантаны, музыкант потерял сознание из-за жары и обезвоживания. Гитарист был доставлен в местную клинику. По словам представителя, сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно о том, что вдову Шатунова госпитализировали после известия о смерти певца. Однако позже директор Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг информацию о госпитализации вдовы артиста.

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Дениза Мацаева
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