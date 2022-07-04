Вдову Шатунова госпитализировали после известия о смерти певца

Вдову Юрия Шатунова госпитализировали после известия о смерти певца

Вдова экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана попала в больницу после смерти артиста. Об этом сообщает StarHit.

Концертный директор и продюсер Александр Герасимов сообщил, что новость о том, что певец скончался в возрасте 48 лет, потрясла родственников исполнителя: «У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна».

Герасимов добавил, что Шатунов был очень востребован, а незадолго до смерти отработал 18 концертов. «У любого человека из-за такой нагрузки сердце не выдержит! Это же безумие — так работать. Ему говорили, что нужно больше отдыхать. Но он никогда не отказывался от работы. На сцене отдавал себя полностью: после каждого концерта просто был выжат, как мочалка!» — поведал продюсер.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. Позже стало известно, что вдова и дети Шатунова продолжат судиться с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным за исключительные права на песни «Розовый вечер», «Белые розы» и «Седая ночь» после смерти артиста.