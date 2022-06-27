Вдова и дети Шатунова продолжат судиться с Разиным после смерти артиста

Вдова и дети Шатунова продолжат судиться с Разиным за права на песни после смерти артиста

Вдова и дети Юрия Шатунова продолжат судиться с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным после смерти артиста. Об этом основатель музыкального коллектива и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов сообщил News.ru.

После церемонии прощания с музыкантом, прошедшей 26 июня в траурном зале Троекуровского кладбища, композитор поведал, что Светлана Шатунова, а также ее дочь и сын, рожденные в браке с исполнителем, вступят в разбирательства с Разиным. По словам Кузнецова, «суды будут продолжаться, пока права на песни в итоге не перейдут жене и детям».

В июне этого года Юрий Шатунов выиграл суд у продюсера группы «Ласковый май» и получил право на исполнение песен «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», однако Разин не согласился с таким решением и подал кассационную жалобу. Теперь же продюсер, ранее отреагировавший на смерть певца, будет судиться с его супругой и детьми.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта.

После смерти экс-солиста «Ласкового мая» правоохранители заинтересовались действиями сотрудников скорой, которые, по словам директора музыканта, не смогли вовремя оказать помощь исполнителю. Позже в СК опровергли возбуждение уголовного дела против врачей в связи со смертью Шатунова.