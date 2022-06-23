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Судившийся с Шатуновым продюсер «Ласкового мая» отреагировал на смерть певца

Продюсер «Ласкового мая» Разин выразил соболезнования семье умершего Юрия Шатунова

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высказался о смерти бывшего солиста коллектива Юрия Шатунова. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он выразил соболезнования семье певца.

«У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь". К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры», — отреагировал он на смерть артиста.

Последние годы между Шатуновым и Разиным шла борьба за права на исполнение песен «Ласкового мая». По словам последнего, певец не мог исполнять свои старые хиты согласно условиям договора. В июне 2022 года продолжительная тяжба между ними завершилась — экс-солисту группы удалось через суд вернуть права на исполнение главных хитов «Ласкового мая». Сам коллектив сейчас продолжает концертную деятельность в обновленном составе.

О смерти певца стало известно 23 июня. Шатунов скончался в Москве ночью в машине скорой помощи, ему было 48 лет. Причиной смерти исполнителя стал обширный инфаркт.

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Варвара Кошечкина
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