Медиков проверят на халатность из-за вызова скорой Шатунову

Правоохранители заинтересовались действиями сотрудников скорой помощи из-за Шатунова

Действиями сотрудников Домодедовской скорой помощи, к которым поступил музыкант Юрий Шатунов, заинтересовались правоохранительные органы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Особенно их заинтересовала информация о том, что в диспетчерской фактически отказали в вызове скорой после звонка друзей Шатунова. Кроме того, на записи видно и другие нарушения. Например, вызывает вопросы то, что скорая забрала пациента с обширным инфарктом только почти через полчаса. Также есть вопросы и к качеству оказания помощи, например к тому, что перевозили пациента без капельницы Источник РЕН ТВ

Сотрудникам медучреждения может грозить до пяти лет лишения свободы из-за преступной халатности, повлекшей смерть пациента (статья 293 УК РФ).

При этом в Московской областной станции скорой медицинской помощи опровергли информацию об отказе диспетчера вызвать Шатунову бригаду скорой помощи. Об этом РБК заявили в Московской областной станции скорой медицинской помощи.

В медучреждении утверждают, что звонивший житель не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы, желая отвезти больного туда самостоятельно. Специалист, беседовавший по телефону, предложил звонившему оформить вызов медиков.

В 23.46 поступил вызов скорой помощи в Растуновскую больницу для медэвакуации пациента в региональный сосудистый центр. Спустя три минуты бригада скорой была на месте Представители Московской областной станции скорой медицинской помощи

Ранее осведомленный источник сообщил «Известиям», что друзья Шатунова позвонили диспетчеру и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Диспетчер якобы отказал в выезде бригады, заявив, что нет свободных машин.

Источник «Ленты.ру» в медицинских кругах ранее заявил, что 22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу. Там у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи вызвали музыканту бригаду скорой помощи, которая отвезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы. В приемном отделении учреждения у пациента была зафиксирована остановка сердца. Шатунову было 48 лет, он умер в реанимации.