Медики ответили на обвинения в отказе направить бригаду скорой помощи Шатунову

Московская станция медпомощи: скорая приехала к Шатунову через 3 минуты после вызова

Сообщения об отказе диспетчера скорой помощи вызвать бригаду экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову не соответствуют действительности. Данную информацию, ранее появившуюся в СМИ, опровергли в Московской областной станции скорой медицинской помощи, передает РИА Новости.

«Администрацией областной скорой медицинской помощи были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступившие на пульт скорой за данный период», — заявили в организации.

Отмечается, что изначально друзья Шатунова хотели сами отвезти певца в больницу. Звонивший в диспетчерскую не вызвал бригаду скорой помощи, а уточнил местонахождение ближайшей больницы, на что специалист дал исчерпывающий ответ и предложил оформить вызов медиков. Однако позднее они передумали и позвонили в скорую. Медики прибыли к экс-солисту «Ласкового мая» через три минуты.

«В 23.46 поступил вызов скорой помощи в Растуновскую больницу для медэвакуации пациента в региональный сосудистый центр. Спустя три минуты бригада скорой была на месте», — отметили в областной станции, добавив, что, прибыв по адресу, врачи немедленно приступили к оказанию экстренной помощи и медэвакуации на машине скорой.

В учреждении подчеркнули, что Шатунова доставили в Региональный сосудистый центр Домодедовской больницы, «где врачи продолжили бороться за его жизнь».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что диспетчер отказалась отправлять бригаду скорой помощи на вызов к Шатунову. По словам источника «Известий», друзья певца позвонили в скорую и сказали, что «у человека плохо с сердцем», на что диспетчер ответила, что машин нет, фактически отказав в выезде бригады. Также сообщалось, что диспетчер якобы не задала уточняющие вопросы для оценки серьезности ситуации.

О смерти певца стало известно 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Похороны певца состоятся 26 июня на Троекуровском кладбище.