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Названо место похорон Юрия Шатунова

Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище 26 июня

Фото: Evguenii Matveev / Globallookpress.com

Названо место похорон бывшего участника «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Певца похоронят на Троекуровском кладбище 26 июня. Церемония прощания начнется в 10:00 и продлится до 15:00.

Ранее в пятницу стало известно, что 48-летний Шатунов скончался в Москве. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Источник «Ленты.ру» в медицинских кругах рассказал, что 22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы. Остановка сердца была зафиксирована в приемном отделении учреждения. Ночью певец умер, находясь в реанимации, после безуспешных попыток завести сердце.

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Евгений Шульгин
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