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Появились подробности состояния Шатунова перед смертью

Остановку сердца у Юрия Шатунова зафиксировали в приемном отделении больницы
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Стали известны подробности состояния российского певца Юрия Шатунова перед смертью. Их сообщил источник «Ленты.ру» в медицинских кругах.

22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы. Остановка сердца была зафиксирована в приемном отделении учреждения. Ночью певец умер, находясь в реанимации, после безуспешных попыток завести сердце.

Ранее стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса.

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