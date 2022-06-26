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В Москве сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым

В Москве на Троекуровском кладбище сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве на Троекуровском кладбище сотни поклонников пришли проститься с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщают РИА Новости.

Перед входом на кладбище выстроилась большая очередь, многие люди пришли с белыми розами в руках, некоторые из них плачут. Известно, что очередь они начали занимать с двух часов ночи.

На церемонии дежурят врачи скорой помощи. Отмечается, что траурный зал также усыпан белыми розами в честь одноименного хита солиста группы «Ласковый май».

Ранее сообщалось, что воспитанники детского дома, в котором вырос Шатунов, передали на церемонию прощания плюшевого медведя.

48-летний певец скончался от обширного инфаркта. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

24 июня действиями сотрудников Домодедовской скорой помощи, к которым поступил музыкант Юрий Шатунов, заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудникам медучреждения может грозить до пяти лет лишения свободы из-за преступной халатности, повлекшей смерть пациента (статья 293 УК РФ).

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Елизавета Новикова
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