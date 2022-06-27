В СК опровергли возбуждение уголовного дела в связи со смертью Шатунова

В СК опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в связи со смертью Юрия Шатунова

В ГСУ СКР по Московской области опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в связи со смертью экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом сообщает Life.ru.

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

26 июня директор исполнителя Аркадий Кудряшев сообщил о возбуждении уголовного дела против врачей скорой, не сумевших оказать своевременную помощь артисту.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что друзья Шатунова пытались вызвать певцу скорую помощь — они объяснили диспетчеру по телефону, что «у человека плохо с сердцем», однако та заявила, что свободных машин нет, а также не задала уточняющих вопросов для того, чтобы понять серьезность ситуации.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. На церемонию прощания с музыкантом, которая состоялась на Троекуровском кладбище 26 июня, пришли сотни поклонников. Позже стало известно, что часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» захоронят в Германии.