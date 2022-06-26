Против врачей возбудили дело из-за смерти Юрия Шатунова

Против врачей, не оказавших своевременную помощь Юрию Шатунову, возбудили уголовное дело

Против врачей скорой помощи, не оказавших своевременную помощь экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов в своем интервью порталу KP.RU.

Статью, по которой ведется расследование, источник не сообщает. «Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в скорую, но диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там и сказали, что это тяжелый случай, и надо везти в больницу. Нам прислали бригаду скорой — древнюю «Газель» без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. В больнице пытались его завести, не получилось. Он уже был мертвым. Я думаю, что его невозможно было спасти. Сейчас в отношении врачей возбуждено уголовное дело», — рассказывает помощник музыканта.

24 июня стало известно об отказе диспетчера вызвать бригаду к Шатунову. По словам осведомленного источника, друзья певца позвонили диспетчеру и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Им ответили, что машин нет, фактически отказав в выезде бригады. Кроме того, диспетчер не задала уточняющие вопросы, по которым она должна была определить серьезность ситуации. Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт миокарда.