Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Часть праха певца Юрия Шатунова захоронят в Германии

Часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова захоронят в Германии

Фото: Evguenii Matveev / Globallookpress.com

Часть праха певца Юрия Шатунова захоронят в Германии, где бывший солист «Ласкового мая» жил долгое время; там у него родились дети и осталась жена. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил представитель покойного Аркадий Кудряшов, его слова цитируют РИА Новости.

«Прах захоронят частично в Германии и частично — на Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — сказал Кудряшов.

Ранее сообщалось, что в Москве сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым. Перед входом на Троекуровское кладбище выстроилась большая очередь, многие люди пришли с белыми розами в руках, некоторые из пришедших плакали.

48-летний певец скончался от обширного инфаркта. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

24 июня действиями сотрудников Домодедовской скорой помощи, к которым поступил музыкант Юрий Шатунов, заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудникам медучреждения может грозить до пяти лет лишения свободы из-за преступной халатности, повлекшей смерть пациента (статья 293 УК РФ).

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
ВС России нанесли удары по территориям учебных центров ВСУ в нескольких областях
Фетисов оценил дебют Овечкина в футболе
Поэтесса вспомнила о детских играх в московском морге
В МВД ЛНР рассказали о бросивших оружие и сбежавших из Северодонецка наемниках
Поддавшаяся на рекламу блогера россиянка рассказала о реальных эмоциях от Турции
Захарова заявила о попытках Лондона скрыть крах монархии
80-летняя ЗОЖ-гуру раскрыла секреты своей молодости и здоровья
Путин посетит Таджикистан
Bloomberg заявил о скором дефолте в России
Мужчина напал на москвичку и надругался над ней в лифте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.