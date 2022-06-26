Часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова захоронят в Германии

Часть праха певца Юрия Шатунова захоронят в Германии, где бывший солист «Ласкового мая» жил долгое время; там у него родились дети и осталась жена. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил представитель покойного Аркадий Кудряшов, его слова цитируют РИА Новости.

«Прах захоронят частично в Германии и частично — на Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — сказал Кудряшов.

Ранее сообщалось, что в Москве сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым. Перед входом на Троекуровское кладбище выстроилась большая очередь, многие люди пришли с белыми розами в руках, некоторые из пришедших плакали.

48-летний певец скончался от обширного инфаркта. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

24 июня действиями сотрудников Домодедовской скорой помощи, к которым поступил музыкант Юрий Шатунов, заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудникам медучреждения может грозить до пяти лет лишения свободы из-за преступной халатности, повлекшей смерть пациента (статья 293 УК РФ).