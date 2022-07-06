Умер российский бард Леонид Сергеев

На 70-м году жизни скончался российский бард Леонид Сергеев

На 70-м году жизни умер российский бард, журналист и писатель Леонид Сергеев. Об этом бард-проект «Станция Сибирь» сообщает в своем сообществе во «ВКонтакте».

Артист скончался во вторник, 5 июля, об обстоятельствах и причинах смерти пока ничего неизвестно. В марте этого года бард отметил свой 69-й день рождения.

Леонид Сергеев родился в 30 марта 1953 года в Бресте. В 1975 году окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета, а уже через год стал лауреатом фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина.

С юности писал стихи, которые впоследствии превращал в песни. За время карьеры написал три книги, а также выпустил 20 музыкальных альбомов. Наиболее известными композициями автора стали «Колоколенка», «Тривиальная песенка о тривиальном сне» и «Осень».

Помимо этого, Сергеев являлся ведущим телепрограмм «Лого» и «Веселые ребята», занимал пост главного редактора киножурнала «Фитиль» и состоял в бардовском коллективе «Песни нашего времени». В последние годы жизни вместе с дочерью вел подкаст о цифровой культуре современности.

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