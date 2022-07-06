Зерно засосало женщину и ее 13-летнего племянника подобно зыбучим пескам

Metro: на ферме в ЮАР тетя и племянник упали в силос для зерна и погибли

На ферме недалеко от Йоханнесбурга, ЮАР, женщина и ее племянник упали в силос для зерна и погибли. Об этом сообщает Metro.

13-летний Кернилс Раутенбах упал в чан с зерном во время увлеченной игры с другом и стал звать на помощь. Крики услышала его тетя, 33-летняя Джеки Раутенбах. Она попыталась вытащить племянника, но поскользнулась и тоже упала в чан. Хотя муж Джеки находился неподалеку, ему не удалось помочь ни ей, ни Кернилсу.

Зерно засасывает людей подобно зыбучим пескам, и выбраться из него самостоятельно почти невозможно. Если тонущего в нем человека не спасти, он погибнет от удушья. По словам других фермеров, когда родственники попали в западню, все были заняты и обнаружили женщину и подростка слишком поздно.

На место происшествия вызвали медиков, которые констатировали смерть Раутенбахов. Полиция проводит расследование обстоятельств гибели. Детективы считают, что родственники погибли в результате несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Огайо, США, три брата провалились в выгребную яму на животноводческой ферме и погибли. Выгребные ямы могут выделять опасные газы, такие как сероводород, метан, угарный газ и аммиак, низкая концентрация которых может привести к тошноте, головной боли и головокружению, а повышенная концентрация — к затрудненному дыханию и смерти.