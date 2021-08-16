Три брата провалились в выгребную яму и погибли

В Огайо, США, три брата провалились в выгребную яму на животноводческой ферме и погибли. Об этом сообщает New Yourk Post.

Во вторник, 10 августа, в службу спасения поступил звонок с сообщением о том, что на семейной ферме трое мужчин упали в выгребную яму — они занимались техническим обслуживанием насоса для откачивания навоза. Пострадавшими оказались братья Уэбкеры (Wuebker), 37-летний Гэри, 35-летний Брэд и 31-летний Тодд. Их извлекли из ямы в бессознательном состоянии примерно через 20 минут после вызова спасателей. Причина падения и время, которое мужчины провели в яме, не сообщаются.

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Двух братьев отвезли в больницу Огайо, а Брэда Уэбкера доставили в больницу в Индиане. Ни одного из пациентов спасти не удалось. Предварительное вскрытие показало, что они умерли от удушья.

Выгребные ямы могут выделять опасные газы, такие как сероводород, метан, угарный газ и аммиак, низкая концентрация которых может привести к тошноте, головной боли и головокружению, а повышенная концентрация — к затрудненному дыханию и смерти.

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