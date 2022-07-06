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Сокуров заявил о «завершении кинематографической жизни»

Сокуров заявил, что фестиваль в Локарно станет «завершением его кинематографической жизни»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский режиссер Александр Сокуров рассказал, чем для него станет кинофестиваль в швейцарском Локарно, где покажут его картину «Сказка». Его слова передает РИА Новости.

Сокуров признался, что мероприятие в Локарно станет «завершением его кинематографической жизни».

«Нам важно участие, нам не нужны, конечно, никакие премии и прочее. Я много раз в Локарно был, и много раз были премии, поэтому это у меня как бы завершение моей кинематографической жизни. Я начал свою международную жизнь в кино в Локарно, завершаю там же», — заявил режиссер.

При этом Сокуров отметил, что не знает, станет ли «Сказка» его последней работой.

Фильм российского режиссера покажут в программе основного конкурса смотра. Кинофестиваль пройдет в Локарно с 3 по 13 августа. Картина посвящена тематике Второй мировой войны.

Ранее невыпущенный из России Сокуров рассказал об импровизировавших пограничниках.

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Дениза Мацаева
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