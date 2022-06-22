Невыпущенный из России Сокуров рассказал об импровизировавших пограничниках

Невыпущенный из России режиссер Сокуров заявил, что пограничники импровизировали

Режиссер, член Совета по правам человека Александр Сокуров заявил, что пограничники, не выпустившие его из России в Финляндию, не смогли объяснить причину своего решения, а вместо этого только «импровизировали и прятались». В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал произошедшее «постыдной историей».

«Произошло то, что произошло. Меня просто не пустили, — рассказал Сокуров. — Я должен был лететь в Милан на конференцию по художественному образованию, меня не пустили на нашей границе. Продержали четыре часа, пока не улетел мой самолет. Они (пограничники — прим. «Ленты.ру») никак не могли сообразить, импровизировали, бегали, прятались. Постыдная история».

Он также добавил, что минувшей ночью уже вернулся в Санкт-Петербург.

Пограничники не выпустили Александра Сокурова из России в Финляндию. Об этом журналистка Ксения Ларина сообщила в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в дискриминации после того, как оргкомитет отказался включить в программу мероприятия работу его ученицы Малики Мусаевой.