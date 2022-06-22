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Невыпущенный из России Сокуров рассказал об импровизировавших пограничниках

Невыпущенный из России режиссер Сокуров заявил, что пограничники импровизировали

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Режиссер, член Совета по правам человека Александр Сокуров заявил, что пограничники, не выпустившие его из России в Финляндию, не смогли объяснить причину своего решения, а вместо этого только «импровизировали и прятались». В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал произошедшее «постыдной историей».

«Произошло то, что произошло. Меня просто не пустили, — рассказал Сокуров. — Я должен был лететь в Милан на конференцию по художественному образованию, меня не пустили на нашей границе. Продержали четыре часа, пока не улетел мой самолет. Они (пограничники — прим. «Ленты.ру») никак не могли сообразить, импровизировали, бегали, прятались. Постыдная история».

Он также добавил, что минувшей ночью уже вернулся в Санкт-Петербург.

Пограничники не выпустили Александра Сокурова из России в Финляндию. Об этом журналистка Ксения Ларина сообщила в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в дискриминации после того, как оргкомитет отказался включить в программу мероприятия работу его ученицы Малики Мусаевой.

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Наталия Белова
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