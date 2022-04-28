Кинорежиссер Сокуров подтвердил наличие цензуры в отечественном кинематографе

Кинорежиссер Александр Сокуров высказался о цензуре в российском кино. Он поделился мнением в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Постановщик подтвердил наличие цензуры в отечественном кинематографе. «И сама ситуация с необходимостью получать разрешительные удостоверения даже на студенческие фильмы — это признак цензуры для меня. Нет сомнений, что в нарушение Конституции в Российской Федерации есть цензурные ограничения», — рассказал Сокуров.

Он отметил, что в России запрещены к показу некоторые его картины, в том числе «Русский ковчег». Режиссер заявил, что решение о допуске кинолент к прокату принимает руководитель особого отдела министерства культуры. Сокуров также опроверг мнение, согласно которому советское кино из-за цензуры было поверхностным.

«Политическая цензура в советском кино, конечно, была, но искусство было вопреки. Оно всегда вопреки. В области кинематографа все время есть попытка государства оказать какое-то цензурное давление на автора. Но если в условиях Советского Союза это был факт узаконенный, цензурные комитеты были, "Главлиты" всякие, то в условиях современной России абсолютно незаконные решения принимаются», — резюмировал кинематографист.

Ранее Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в дискриминации после того, как оргкомитет отказался включить в программу мероприятия работу его ученицы Малики Мусаевой. Сокуров назвал кинокартину Мусаевой блестящей и подчеркнул, что он «ничего подобного никогда в своей жизни не видел».