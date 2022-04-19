Российский режиссер Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в «преступной дискриминации»

Российский режиссер Александр Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в дискриминации после того, как оргкомитет отказался включить в программу мероприятия работу его ученицы Малики Мусаевой. Об этом сообщает ТАСС.

«Что бы кто ни делал, все равно русские картины не взяли бы ни в каком случае. Только в одном случае — случае Кирилла Серебренникова. А все остальное все равно не взяли бы <...> Это такая дискриминация, абсолютно преступная дискриминация, я считаю»,— сказал он.

Сокуров назвал кинокартину Мусаевой блестящей и подчеркнул, что он «ничего подобного никогда в своей жизни не видел».

По словам режиссера, фильм Мусаевой «Птица ищет клетку» был снят по ее собственному сценарию. Съемки проходили в чеченском селе, и все персонажи — местные жительницы без актерского образования.

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» включили в основной конкурс 75-го Каннского фестиваля. «Жена Чайковского» посвящена судьбам русского композитора Петра Чайковского, а также его супруги Антонины Милюковой. Сценаристом картины выступил сам Серебренников. Главные роли исполнили Один Байрон, Алена Михайлова и Юлия Ауг.