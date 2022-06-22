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Сокурова не выпустили из России в Финляндию

Пограничники не выпустили режиссера Сокурова из России в Финляндию

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пограничники не выпустили режиссера, члена Совета по правам человека Александра Сокурова из России в Финляндию. Об этом журналистка Ксения Ларина сообщила в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Он должен был доехать на машине до границы с Финляндией и дальше до Хельсинки, где сесть на самолет до Милана. На границе их попросили выйти из машины, забрали паспорта и исчезли на несколько часов, ничего не объясняя», — написала Ларина.

Она отметила, что из-за нескольких часов режиссер опоздал на конференцию в Милан и привела отрывок его обращения, в котором Сокуров заявил, что ему отказали в выезде, сославшись на запрет премьер-министра Михаила Мишустина. Режиссер подчеркнул, что ни разу в жизни не виделся с Мишустиным.

«Товарищ начальник смены в фуражке опять пытался исчезнуть, я же был вынужден уже просто крикнуть ему вслед: "Немедленно верните меня в Россию!" Потому что у меня, человека в возрасте 71 года, стоять, опираясь на палочку, уже не было сил», — рассказал Сокуров.

В посте отмечается, что он был вынужден вернуться в Санкт-Петербург. Представители пограничной службы пока никак не прокомментировали инцидент.

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Марина Погосян
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