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В ДНР сообщили об освобождении Спорного

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Спорное

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) освободили поселок Спорное. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 6 июля объединенная группировка войск народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России освободила 241 населенный пункт.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. По его словам, союзные силы ВС РФ и Народной милиции (НМ) республики окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских военных.

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Алевтина Запольская
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