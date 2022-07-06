Редкое заболевание превратило женщину в живую статую

The Mirror: из-за редкого заболевания жительница Коннектикута превратилась в живую статую

Редкое генетическое заболевание «превратило» жительницу американского штата Коннектикут в подобие живой статуи. Об этом сообщает The Mirror.

29-летняя Джасмин Флойд страдает от фибродисплазии, вызывающей окостенение ее соединительных тканей. Последние два года женщина прикована к постели, так как заболевание начало влиять на ее способность передвигаться.

Недуг диагностировали, когда американке было пять лет, но первое время он почти не проявлял себя. Первое серьезное обострение произошло в 2019 году. Флойд провела в больнице около полутора лет, и с тех пор ее жизнь полностью изменилась. Она мечтала, что будет путешествовать, ходить на концерты с друзьями и гулять, но болезнь лишила ее таких возможностей.

Теперь женщина не может ходить, сидеть или стоять и страдает от постоянной боли. Большую часть дня она проводит в постели и встает лишь на несколько часов. Для выполнения даже самых простых повседневных задач ей требуется дотошное планирование.

После лечения Флойд надеялась на изменения к лучшему, но на практике развитие болезни не замедлилось. Женщина начала страдать от венозного дерматита, который развился из-за лежачего образа жизни. От недостатка движения ноги американки становятся пурпурными и сильно болят.

Фибродисплазия — неизлечимое заболевание, при котором соединительная ткань, сухожилия, связки и мышцы постепенно замещаются костью. Оно поражает одного человека на миллион. Известных случаев — около 900. Вспышки фибродисплазии могут быть вызваны различными факторами, включая травмы, ушибы от падений, растяжение мышц и усталость. Ожидаемая продолжительность жизни пациентов с фибродисплазией — около 56 лет, но большинству таких пациентов требуется частичный или полный уход уже к 30 годам.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, рассказала о жизни с болезнью, из-за которой ее мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости. Даже незначительный ушиб или порез может ускорить развитие болезни.