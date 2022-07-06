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Джонсон отверг предложения уйти в отставку

Борис Джонсон заявил, что останется премьер-министром Великобритании

Фото: Stefan Rousseau / Getty Images

Оказавшийся в центре очередного политического скандала премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не оставит свой пост. Его слова прозвучали на парламентских слушаниях в среду, передает Reuters.

«Конечно я останусь премьер-министром», — заявил глава правительства, выступая перед специальной комиссией. Он подчеркнул, что не может уйти в отставку, когда в Европе бушует «самая большая война за последние 80 лет». В свете этой и других насущных проблем, по мнению Джонсона, уходить было бы «неуместно».

30 июня протеже Джонсона, 52-летний заместитель координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в пьяных домогательствах до мужчин. Сразу же после обнародования этой информации, Пинчер покинул свой пост.

6 июля свои полномочия сложил министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс. Он рассказал, что на Даунинг-стрит его заверяли в том, что премьер-министр был не в курсе обвинений, предъявленных Пинчеру несколько лет назад. Поэтому Куинс защищал Джонсона перед СМИ, а затем с удивлением узнал из интервью самого премьера, что его обманули.

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Николай Чигасов
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