Экс-замглавы МИД Британии поприставал к двум мужчинам в клубе и подал в отставку

The Sun: депутат-консерватор Кристофер Пинчер устроил дебош в клубе и подал в отставку

Экс-замглавы МИД Великобритании по Европе и Америке, депутат от Консервативной партии Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе. Об этом стало известно изданию The Sun.

По информации газеты, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам в частном клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. После этого он признался в содеянном и подал в отставку. Пинчер покинет должность замкоординатора парламентской фракции, но останется рядовым депутатом.

В связи с инцидентом политик написал письмо с извинениями премьер-министру Соединенного Королевства и лидеру тори Борису Джонсону. «Прошлой ночью я выпил слишком много. Я опозорил себя и других людей, а это последнее, что я хотел бы сделать. Прошу прощения у вас и у всех, кого это касается», — заявил он.

Отмечается, что Пинчер не в первый раз оказывается фигурантом подобного скандала. В 2017-м его обвинили в домогательствах к бывшему олимпийскому гребцу. После этого политик также уволился, однако позже полиция доказала его невиновность.

Ранее в Консервативной партии прогремел скандал, названный «патигейтом». Он разразился вокруг Джонсона и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году. Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, но отказался уходить в отставку.