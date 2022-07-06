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Премьер Ирландии прибыл на Украину для встречи с Зеленским

Премьер Ирландии Мартин прибыл на Украину для встречи с президентом Зеленским

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ирландский телеканал RTE.

На повестке встречи стоит вопрос поддержки Украины. Кроме того, ирландский премьер посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.

Ранее глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил, что страна может направить более одного миллиарда евро из замороженных в рамках европейских санкций активов России на восстановление Украины. По его словам, с таким предложением выступали некоторые страны-члены ЕС.

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Николай Чигасов
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