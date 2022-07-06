При взрыве на месторождении в Казахстане погибли два человека

При взрыве на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане погибли два человека

На нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана произошел взрыв трубы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Tengrinews.

Отмечается, что в результате инцидента погибли двое рабочих. Еще трое получили различные телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщили в компании «Тенгизшевройл», взрыв произошел при тестировании трубы, которая, по предварительным данным, не выдержала большого давления.

В департаменте полиции уточнили, что по факту случившегося начато расследование по части третьей статьи 156 (Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Казахстана.

В июне сообщалось, что на металлургическом комбинате «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области Казахстана произошло обрушение кровли. В результате погибли четыре человека, еще один был госпитализирован.