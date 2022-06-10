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В Казахстане на заводе погибли четыре человека

На комбинате «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области погибли 4 человека
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Устиненко / РИА Новости

На металлургическом комбинате «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области Казахстана произошло обрушение кровли. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает «Sputnik Казахстан».

По словам главы региона, инцидент произошел во время проведения работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. В результате случившегося погибли четыре человека, еще один был госпитализирован.

Отмечается, что на месте работают сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) и специалисты по промышленной безопасности. Глава региона в свою очередь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что на территории склада Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел пожар. По предварительной информации, пламя охватило корпус рядом с административным зданием.

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Георгий Нестеров
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