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В МИД Китая заявили о тесных контактах с Россией

Представитель МИД Китая Лицзянь заявил о тесных контактах между Пекином и Москвой

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Россия и Китай с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты и диалог по двусторонним отношениям и сотрудничеству. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя утверждения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался посещать Россию из-за пандемии коронавируса. Его цитирует RT.

Китайская сторона подчеркнула, что Пекин и Москва развивают сотрудничество на разных уровнях, их связывают отношения «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков также опроверг информацию о том, что Си Цзиньпин отказался приехать в Россию после приглашения президента Владимира Путина.

5 июля Radio Free Asia сообщило, что Си Цзиньпин отклонил приглашение президента Путина посетить Россию якобы из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса.

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Николай Чигасов
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