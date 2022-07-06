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Суд арестовал третьего генерала МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд арестовал генерал-майора МВД Абакумова по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал последнего фигуранта уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в Министерстве внутренних дел России — генерал-майора полиции Ивана Абакумова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")», — сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что Абакумов арестован до 6 сентября, в то время как остальные фигуранты дела — до 5 сентября.

По данным полиции, в период с 2016 по 2020 годы несколько представителей руководства управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобрели имущество в личных целях на средства фонда содействия программам регионального ГУВД.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы принял решение взять под стражу Умнова сроком на два месяца. Он стал вторым генералом, задержанным по данному делу. До этого суд также отправил в СИЗО до 5 сентября 2022 года начальницу отдела Службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву.

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Марина Совина
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