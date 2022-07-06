Фигурантку дела обвиненных в злоупотреблениях генералов МВД отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО фигурантку дела обвиненных в злоупотреблениях генералов МВД

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО до 5 сентября 2022 года начальницу отдела Службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву — фигурантку дела обвиненных в злоупотреблениях генералов МВД. Об этом в среду, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Помимо Копьевой по уголовному делу по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ проходят генерал-лейтенант Сергей Умнов — помощник главы МВД России Владимира Колокольцева, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

Ранее сообщалось, что Копьеву доставили в Басманный суд. Там рассматривают ходатайство СКР об аресте на два месяца Копьевой, Умнова, Семенова и Абакумова. Их задержали 5 июля после обысков в петербургском управлении ГИБДД.

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