Силовые структуры
Обвиняемая в злоупотреблениях вместе с помощником главы МВД попала на видео
Фигурантку дела о злоупотреблениях помощника главы МВД Елену Копьеву доставили в суд
Начало событий в новости В суд Москвы поступило ходатайство об аресте помощника главы МВД Умнова
В Басманный суд Москвы доставили начальницу отдела Службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, проходящую по уголовному делу о злоупотреблениях вместе с помощником главы МВД России Сергеем Умновым. Видео с фигуранткой публикует телеканал «Звезда».
На кадрах виден конвой, который ведет обвиняемую в наручниках к залу судебного заседания.
В настоящее время суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Копьевой и трем генералам МВД. Следственный комитет России, помимо Умнова и Копьевой, просит арестовать на два месяца еще Алексея Семенова и Ивана Абакумова.
Их задержали 5 июля после обысков в петербургском управлении ГИБДД.