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Обвиняемая в злоупотреблениях вместе с помощником главы МВД попала на видео

Фигурантку дела о злоупотреблениях помощника главы МВД Елену Копьеву доставили в суд
Начало событий в новости В суд Москвы поступило ходатайство об аресте помощника главы МВД Умнова

В Басманный суд Москвы доставили начальницу отдела Службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, проходящую по уголовному делу о злоупотреблениях вместе с помощником главы МВД России Сергеем Умновым. Видео с фигуранткой публикует телеканал «Звезда».

На кадрах виден конвой, который ведет обвиняемую в наручниках к залу судебного заседания.

В настоящее время суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Копьевой и трем генералам МВД. Следственный комитет России, помимо Умнова и Копьевой, просит арестовать на два месяца еще Алексея Семенова и Ивана Абакумова.

Их задержали 5 июля после обысков в петербургском управлении ГИБДД.

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