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В суд Москвы поступило ходатайство об аресте помощника главы МВД Умнова

Следствие потребовало арестовать помощника главы МВД России Умнова на два месяца
Начало событий в новости Генерал Умнов прокомментировал свое задержание
Сергей Умнов

Сергей Умнов. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Басманный районный суд Москвы поступили ходатайства об аресте помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова и двух его коллег из петербургского главка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следственный комитет России требует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца также Елене Копьевой, Алексею Семенову, Ивану Абакумову, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

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27 апреля 2019

Ранее 6 июля Умнов заявил Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что ожидает от судебного заседания только ареста. Он находится в ИВС на Петровке.

Умнова задержали рано утром 5 июля, весь день он провел на следственных действиях. Все это время, как утверждается, ему не давали еды, только «пару глотков воды». В ИВС на Петровку фигуранта доставили накануне в 22:00, и он также остался без ужина. Умнов виновным себя не признает.

Ранее силовики также провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.

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Любовь Ширижик
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