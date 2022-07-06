Генерал Умнов прокомментировал свое задержание

Задержанный помощник главы МВД России Умнов заявил ОНК, что ничего хорошего не ждет

Задержанный помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов прокомментировал свое пребывание в ИВС: он заявил Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что ничего хорошего не ждет, а от судебного заседания по избранию меры пресечения ожидает только ареста. Слова высокопоставленного силовика в среду, 6 июля, приводит «Московский комсомолец» со ссылкой на ОНК Москвы.

По данным издания, фразу «ничего хорошего я не жду» генерал-лейтенант Сергей Умнов произнес, находясь уже в ИВС на Петровке. Умнова задержали рано утром 5 июля, весь день он провел на следственных действиях. Все это время, как утверждается, ему не давали еды, только «пару глотков воды». В ИВС на Петровку фигуранта доставили накануне в 22:00, и он остался без ужина, говорится в сообщении.

Умнов содержится в одной камере с сотрудником СИЗО № 2, который был задержан по подозрению в передаче заключенным запрещенных предметов. Член ОНК Александр Сафошин отметил изданию, что у Умнова есть определенные проблемы со здоровьем, но, несмотря на них, генерал полагает, что суд не определит никакую иную меру пресечения, кроме ареста.

О задержании помощника главы МВД России, экс-глава полиции Санкт-Петербурга генерала-лейтенанта Сергея Умнова сообщалось ранее 6 июля. По словам самого Умнова, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным он себя не признает. До этого появилась информация о том, что силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.