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Крупная российская авиакомпания возобновит рейсы на курорты Турции

«Аэрофлот» с середины июля возобновляет полеты в Бодрум и Даламан на лайнерах Airbus A320

Фото: Shutterstock

Крупный российский перевозчик «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы на популярные турецкие курорты Бодрум и Даламан с середины июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, полеты в Даламан будут выполняться с 17 июля трижды в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям. В Бодрум лайнеры начнут летать с 15 июля на ежедневной основе. Уточняется, что на данных направлениях авиакомпания задействует современные воздушные суда Airbus A320 вместимостью 180 кресел.

Ранее в июле российских путешественников предупредили о резком повышении стоимости летнего отдыха в Турции из-за ослабления лиры по отношению к доллару. Цена туров в пляжную страну повысилась в среднем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Валентина Процкова
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