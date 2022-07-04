Стало известно о значительном повышении стоимости летнего отдыха в Турции

Level.Trevel: цены на турпутевки в Турцию повысились на 50 процентов

Россиян предупредили о значительном повышении стоимости летнего отдыха на курортах Турции на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов компаний Level.Trevel, Tez Tour, «Островок», а также туроператоров.

Так, стало известно, что турпутевки в республику подорожали в среднем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам представителей туротрасли, резкий скачок цен связан с ослаблением лиры по отношению к доллару, а также повышением стоимости авиаперевозки.

«Дело в том, что стоимость перелета в этом году в два раза выше, чем в прошлом сезоне. Перевозка пассажиров обходится компаниям дороже, ведь, например, в Турцию самолеты из России летят вместо трех часов — пять. Это происходит из-за того, что компании вынужденно облетают часть территорий», — пояснил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Согласно данным онлайн-сервиса Level.Travel, цена недельной путевки на двоих повысилась со 115 до 172 тысяч рублей. Наиболее популярны туры с проживанием в Анталье (около 35 процентов от общего числа покупок), Кемере (28 процентов), Сиде (20 процентов), Мугле (девять процентов) и Белеке (шесть процентов).

При этом в компании Fun&Sun отметили, что, несмотря на рост стоимости отдыха в Турции, загрузка в отелях на лето очень высокая. Также особенностью туристического сезона 2022 года стало смещение спроса в сторону более дорогих гостиниц.

Ранее россиянка слетала в один из отелей Кемера в Турции и пожаловалась на хамское поведение сотрудников гостиницы. По словам девушки, один из администраторов отнесся к ней «как к врагу» и пригрозил выселить ее из отеля.