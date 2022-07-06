Шольц заявил о невозможности аналогичных НАТО гарантий безопасности для Украины

Шольц заявил, что гарантии безопасности Украины не могут быть аналогичны положениям НАТО

Гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Вопрос, как это может быть организовано, будет обсуждаться среди стран G7 и тех, кто готов дать [Украине] такие гарантии безопасности. Германия — одна из стран, которые к ним относятся», — сказал политик.

По словам Шольца, гарантии Киеву должны быть «адаптированы к конкретной ситуации».

Ранее немецкий лидер завил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Канцлер Германии добавил, что дипломатическая подготовка по этому вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация на Украине.