Берлин заявил об обсуждении с союзниками вопроса о гарантиях безопасности Киеву

Шольц заявил, что Берлин обсуждает с союзниками предоставление Киеву гарантий безопасности

Берлин обсуждает с союзниками вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова публикует ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

«Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить [Украине]. Это продолжающийся процесс», — сказал Шольц и уточнил, что гарантии безопасности Украине будут не такими, как они могли бы быть, если бы страна была членом НАТО.

Канцлер Германии добавил, что дипломатическая подготовка к этому вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация на Украине.

Ранее канцлер также раскрыл условие для снятия с России санкций. По словам Шольца, ограничения останутся в силе, если Москва не заключит честное соглашение с Киевом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Таким образом, как отметил глава государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).