Шольц назвал условия снятия санкций с России

Шольц заявил, что без честного соглашения с Киевом санкции против Москвы останутся в силе

Без честного соглашения с Киевом санкции против Москвы останутся в силе. Такое условие для снятия с России ограничений назвал канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7, передает РИА Новости.

«Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», — сказал Шольц, напомнив об ограничениях, введенных в связи с присоединением Крыма к России.

Ранее немецкий лидер заявил, что санкции против России будут отменены только после заключения справедливого мира с Украиной. Он также заявил, что страны Запада солидарны в своем намерении не позволить России победить в конфликте с Украиной и наращивать экономическое давление на нее.

Политик также указал, что для восстановления Украины необходимо создать новый план Маршалла. По словам Шольца, восстановление потребует дополнительных средств, поэтому новый план должен быть хорошо разработан.