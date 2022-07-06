Мужчина сорвал джекпот благодаря номерам такси

UPI: автомобильные номера приятного таксиста принесли жителю Мэриленда выигрыш

Житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею благодаря автомобильным номерам на такси. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

51-летний мужчина рассказал, что у него были проблемы с машиной, и ему пришлось вызвать Uber. «В тот день ко мне приехал приятный водитель. Мы разговорились, пока он вез меня на работу», — пояснил он.

Поскольку американцу понравился водитель, он запомнил номера его автомобиля. Позднее он зашел в магазин, чтобы купить лотерейные билеты, и решил вписать в один из них числа, совпадающие с номером такси. К его удивлению, они совпали с числами, выпавшими во время тиража лотереи. Выигрыш составил 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).

«Когда на следующий день я увидел результаты, то никак не отреагировал. Вообще. Я ожидал, что буду взволнован, или закричу. Не знаю, почему я был так спокоен. Думаю, просто был в шоке», — рассказал он.

Победитель лотереи отметил, что у него большие планы на то, как потратить деньги. «Судя по тому, как все повернулось, это будет моя последняя поездка на Uber на долгое время», — говорит он.

Ранее сообщалось, что любитель лотерей из американского округа Хенрайко, штат Вирджиния, сорвал крупный джекпот благодаря числам, которые увидел во сне. Когда начался розыгрыш, действительно, выпали именно эти числа.