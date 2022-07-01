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Вещий сон принес мужчине крупный выигрыш

11 News: житель США сорвал джекпот в лотерею благодаря числам из сна

Фото: Virginia Lottery

Любитель лотерей из американского округа Хенрайко, штат Вирджиния, сорвал крупный джекпот благодаря числам, которые увидел во сне. Об этом сообщает 11 News.

Алонсо Коулмен купил лотерейный билет и вписал в него приснившиеся ему числа. Когда начался розыгрыш, действительно выпали именно они. Выигрыш составил 250 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей). «В это было трудно поверить! Я до сих пор не осознал произошедшего!» — заявил мужчина. Он убежден, что богатство ему принес именно вещий сон.

Ранее пенсионерка из канадского города Торольд, провинция Онтарио, сорвала джекпот благодаря числам, которые явились ей во сне. В результате розыгрыша она получила максимальный приз.

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Алиса Дмитриева
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