Вещий сон принес мужчине крупный выигрыш

11 News: житель США сорвал джекпот в лотерею благодаря числам из сна

Любитель лотерей из американского округа Хенрайко, штат Вирджиния, сорвал крупный джекпот благодаря числам, которые увидел во сне. Об этом сообщает 11 News.

Алонсо Коулмен купил лотерейный билет и вписал в него приснившиеся ему числа. Когда начался розыгрыш, действительно выпали именно они. Выигрыш составил 250 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей). «В это было трудно поверить! Я до сих пор не осознал произошедшего!» — заявил мужчина. Он убежден, что богатство ему принес именно вещий сон.

Ранее пенсионерка из канадского города Торольд, провинция Онтарио, сорвала джекпот благодаря числам, которые явились ей во сне. В результате розыгрыша она получила максимальный приз.