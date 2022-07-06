Еще один британский министр подал в отставку из-за Джонсона

Британский министр по делам школ Уолкер подал в отставку на фоне партийного кризиса

Британский министр по делам школ Робин Уолкер подал в отставку на фоне партийного кризиса. Об этом член британского правительства написал в своем аккаунте в Twitter.

Уолкер напрямую обратился к премьер-министру страны Борису Джонсону, заявив, что ошибки британского лидера «затмили великие достижения» его правительства.

«К сожалению, последние события показали мне, что наша замечательная партия, за которую я выступал всю свою взрослую жизнь, отклонилась от своей основной миссии из-за неослабевающего фокуса на вопросах руководящих позиций (...) хоть я и не могу подумать о лучшей или более полезной работе, чем та, которую я выполнял, в здравом уме я не могу продолжать трудиться в вашем правительстве», — указал он.

Ранее в отставку из-за скандала, в котором фигурирует премьер Британии Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер, подали министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Глава Минздрава Джавид покинул свой пост, заявив, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью». Позднее к нему присоединился глава Минфина.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Позднее бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Джонсон знал о подозрении в сексуальных домогательствах в отношении экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Джонсон официально признал это и принес публичные извинения.