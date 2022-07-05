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Из-за скандала с Джонсоном главы Минфина и Минздрава Британии покинули посты

Министры финансов и здравоохранения Британии подали в отставку из-за скандала с Джонсоном

Фото: Susana Vera / Reuters

Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за скандала, в котором фигурирует премьер Британии Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава Минздрава Джавид покинул свой пост заявив, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью». Позднее глава Минфина присоединился к его инициативе.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Позднее бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Джонсон знал о подозрении в сексуальных домогательствах в отношении экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Джонсон официально признал это и принес публичные извинения.

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Дмитрий Сотак
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