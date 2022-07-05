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Бориса Джонсона обвинили в найме подозреваемого в домогательствах депутата

Guardian: Джонсон знал о домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Британии Пинчера

Фото: Justin Tallis / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон знал о подозрении в сексуальных домогательствах в отношении экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. В этом обвинил главу кабмина бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд, передает The Guardian.

«Господин Джонсон был лично проинформирован о начале и итогах расследования. Была подана "формальная жалоба". С этими утверждениями "разобрались" только в том смысле, что расследование было завершено; господин Пинчер не был оправдан», — заявил Макдональд. По его словам, неправильно называть эти сообщения безосновательными.

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Экс-дипломат рассказал, что летом 2019 года после назначения Пинчера на должность замглавы МИД по делам Европы и США также произошел инцидент с домогательствами со стороны депутата. Он уточнил, что несколько человек проинформировали Джонсона о случившемся, после чего Пинчер принес извинения. При этом в администрации Джонсона отрицают, что премьер был осведомлен о происшествии.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

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Виктория Кондратьева
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