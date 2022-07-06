Покушение на главу УСИН Херсона объяснили патриотизмом

Покушавшиеся на главу УСИН Херсона Соболева объяснили преступление патриотизмом

Покушавшиеся на главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Херсона Евгения Соболева объяснили мотивы преступления. Об этом со ссылкой на показания Андрея Сереженко и Олега Пронько сообщает РИА Новости.

Задержанный Пронько сообщил, что ему поручили сделать фотографии места, где живет Соболев, чтобы потом отослать их куратору Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. «Я не знал, что это будет теракт. Привык верить людям… Вроде как патриотизм», — объяснил он свои действия.

Сереженко рассказал, что в назначенный день он должен был забрать заказчика, который также был исполнителем теракта, в условленном месте. После этого задержанный был обязан отвезти заказчика домой.

«Да, конечно, понимал [что взрыв может убить или ранить окружающих]. Честно говоря, я не понимаю, зачем я в это все влез», — добавил он. Сереженко также подчеркнул, что за подготовку теракта ему обещали разные суммы до пяти тысяч долларов, однако в итоге ему ничего не выплатили.

О покушении на Соболева стало известно 18 июня. Тогда источники российских информационных агентств сообщали, что украинские террористы установили самодельное взрывное устройство (СВУ) на месте парковки личного автомобиля главы УСИН.