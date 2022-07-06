Россиянам посоветовали отказаться от популярного вида инвестиций

Экономист Беляев посоветовал россиянам забыть о валюте как инструменте сохранения средств

Инвесторам, которые на протяжении 30 лет верили в то, что вложения в валюту сохраняют средства, очень трудно свыкнуться с мыслью, что эти времена прошли, тем не менее это так, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он посоветовал россиянам отказаться от этого популярного вида инвестиций.

Доллар и евро в течение длительного времени использовали для вложения средств с целью их сохранить и приумножить. Они казались надежными и более доходными, потому что курс рубля постоянно снижался по отношению к этим валютам, поделился экономист. Теперь же все изменилось.

Теперь, когда мы видим, что рубль стал сам по себе уже стабильным по отношению к валютам, на мой взгляд, фактор ухода в валюту как в инструмент сбережения своих средств или приумножения отошел в недалекое прошлое Михаил Беляев экономист

Он обратил внимание, что ни одному французу, где евро стабильно по отношению к доллару, никогда не приходило в голову менять евро на доллары, чтобы их сохранить, и, наоборот, ни одному американцу не приходило в голову покупать евро, чтобы сохранить свои сбережения в долларах.

«Вот мы сейчас выходим приблизительно на такие же позиции, но людям очень трудно отказаться от привычных для себя действий. Если 30 лет было вот так и они верили, что вложения в валюту — это то, что сохраняет деньги, то очень трудно свыкнутся с мыслью, что эти времена прошли. Даже часто задают вопрос не «Надо ли вкладывать в валюту?», а «В какую валюту вкладываться?» Ответ: ни в какую, даже в юань, который сейчас дорожает», — заключил Беляев.

Ранее председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк заявил, что доллар из инструмента сбережений превращается в источник риска.

