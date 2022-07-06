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Взрыв газа произошел на ВДНХ

В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на ВДНХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На ВДНХ в Москве произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, баллон с газом взорвался во время реконструкции одного из объектов на территории выставки.

Согласно данным агентства, в результате происшествия были травмированы двое рабочих. Предварительно установлено, что посетители выставки не пострадали.

Ранее газовый баллон взорвался в автомобиле возле здания Брянского государственного университета. В результате происшествия погиб человек, еще двое получили ранения.

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Константин Лысяков
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