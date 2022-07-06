Оценены перспективы Пугачевой купить жилье в Прибалтике

«Московский комсомолец»: Пугачева не будет покупать виллу «Марта» в Юрмале

Певица Алла Пугачева, остановившаяся вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, и детьми на вилле «Марта» в латвийской Юрмале, не будет приобретать этот объект недвижимости. Перспективы звезды купить жилье в Прибалтике оценил «Московский комсомолец» вместе с близким к певице источником, который предпочел остаться анонимным.

По его словам, звезда останавливается в том районе лишь два месяца в году и поэтому не видит смысла в приобретении недвижимости. «Алла Борисовна никогда не изъявляла желания купить в Прибалтике виллу, это довольно дорогое вложение. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу на два месяца можно лет 50, а то и все 80», — рассказал он.

Источник добавил, что стоимость аренды «Марты» составляет 50 тысяч евро в месяц (более 3,17 миллиона рублей), однако в летние месяцы ставка может быть более высокой. Он отметил, что Пугачеву вилла привлекает приятным древесным запахом, японским садом с трехкаскадным водопадом во внутреннем дворе, а также малым количеством окон, за счет чего можно защититься от повышенного внимания журналистов и любопытствующих.

Ранее в июне дочь Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте рассказала, что владеет в США квартирой в многоэтажном доме. Объект расположен в хорошем районе Майами. Дизайном квартиры звезда занималась вместе с семьей, комнаты выполнены в минималистичном стиле.